ВІЙНА В Україні У Запоріжжі нейтралізовано агентурну мережу російської воєнної розвідки

2025-08-15 13:30

У Запоріжжі нейтралізовано агентурну мережу російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ). Діяльність агентів координував настоятель одного із місцевих храмів УПЦ МП, повідомила СБУ.

Вказано, що клірик підшукував проросійськи налаштованих мешканців під час проповідей, у яких виправдовував збройну агресію Росії та воєнні злочини рашистів. Згодом він почав вербувати потенційних кандидатів.

"СБУ викрила його злочинну діяльність, коли затримала у місті російського коригувальника (він уже отримав тюремний вирок). Цей фігурант дав покази на клірика і відтоді спецслужба почала документувати підривну діяльність священника", – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що настоятель храму завербував 41-річного мобілізованого до місцевої військової частини. За інструкцією російської спецслужби агент передавав дані про дислокацію, чисельність та озброєння українських військ на Запорізькому напрямку.

До агентурного "звіту" він включав відомості про свій батальйон та суміжні підрозділи, а також фотокопії документів щодо розгортання нових формувань ЗСУ на передовій.

Як встановило розслідування, священник та військовий координували свої дії з резидентом (старшим агентом) від 316-го розвідцентру російського ГРУ. Ним виявився експравоохоронець із Запоріжжя, який втік на тимчасово окуповану частину території України і почав працювати на росіян.

Під час обшуків у затриманих виявлено телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів. Також у клірика виявлено російський паспорт, боєприпаси до автомата Калашникова та холодну зброю.

Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за п’ятьма статтями, серед яких державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану (ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України). Зловмисники перебувають під вартою.