ВІЙНА В Україні Ворожий удар керованими авіабомбами по житлових будинках Запоріжжя: кількість потраждалих знову зросла

2025-12-17 16:47

Рашисти вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю та Запорізькому району. Про це повідомив начальник міцевої ОВА Іван Федоров у Телеграм в середу, 17 грудня.

"В обласному центрі поцілив (ворог) по двох житлових будинках. Попередньо, під завалами можуть бути люди. У Кушугумській громаді дістала поранень жінка. Надається уся необхідна медична допомога", – написав посадовець і оприлюднив відео пошкоджених багатоповерхівок у Запоріжжі.

Трохи пізніше він повідомив, що поранення отримала 26 людей. Зруйнувано житлові будинки, пошкоджено об'єкт інфраструктури і навчальний заклад.

Квартири на двох поверхах житлового будинку вигоріли. Займання сталося у чотирьох помешканнях. Мешканці багатоповерхівки були евакуйовані рятувальниками.

На місці все ще працюють рятувальні розрахунки. Більше ніж півсотні рятувальників та 14 одиниць техніки задіяні на ліквідації пожежі. Наразі вогонь приборканий.