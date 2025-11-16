ВІЙНА В Україні Партизани зупинили рух військових ешелонів окупантів на Запорізькому напрямі

2025-11-16 18:49

Агенти руху Атеш допомогли сповільнити залізничні ешелони окупантів на Запорізькому напрямі. Про це партизани повідомили в Telegram.

У повідомленні йдеться про успішну диверсію в районі Новобогданівки Мелітопольського району Запорізької області. У ніч була підпалена релейна шафа на ключовій ділянці залізниці.

Диверсія миттєво зупинила рух військових ешелонів окупантів.

Оскільки місце диверсії за 50 кілометрів від лінії фронту, то заблоковані поїзди стали ідеальною мішенню. Сили оборони України змогли оперативно завдати по них точний ракетний та артилерійський удар, зазначили в Атеш.

Знищення ешелонів та пошкодження інфраструктури тимчасово зірвало логістику російських окупаційних військ на Херсонщині та частині Запорізького напрямку. Нестача боєприпасів та палива вже призвела до зниження інтенсивності бойових дій на цих ділянках.

"Атеш" доводить: ми контролюємо транспортні артерії ворога. Кожен метр залізниці - це зона нашої відповідальності!" - сказано в дописі партизанського руху.

