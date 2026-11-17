ВІЙНА В Україні Українська енергетика зазнала нових ворожих ударів - через значні пошкодження є численні знеструмлення

2026-11-17 14:39

Ворог не припиняє масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Протягом останньої доби рашисти неодноразово завдавали ударів по енергооб’єктах у різних регіонах.

Внаслідок обстрілів знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Чернігівській та Чернівецькій областях. Усі відповідальні служби та ремонтні підрозділи працюють. Насамперед електроенергію повертають на об’єкти критичної інфраструктури.

Через значні пошкодження обладнання у Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях на цю годину вимушено застосовуються аварійні відключення.

У частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження:

⁠для промисловості — графіки обмеження потужності

⁠для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг)

Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.

Енергетики працювали над відновленням електропостачання всю ніч, однак нові російські атаки знову призвели до пошкоджень та масштабних знеструмлень. Фактично відновлювальні роботи доводиться починати знову, не встигнувши завершити попередні.

Водночас, станом на цю годину аварійні відключення діють у Полтавській та Харківській областях.

Роботи тривають цілодобово. Головне завдання зараз — якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.