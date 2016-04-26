Украина видео Секретные записи переговоров диспетчеров ЧАЭС и пожарных 26 апреля 1986 года

2019-04-26 12:41 20320

Только спустя много лет после катастрофы на ЧАЭС в сеть попало видео с записью переговоров диспетчеров пожарной охраны, записанных в ночь взрыва, 26 апреля 1986 года.

В обнародованных переговорах участвовали диспетчеры центрального пункта пожарной связи, военизированной пожарной охраны Чернобыльской атомки, а также диспетчеры поселков Иванково и Полесское. Диспетчеры срочно вызывали на место ЧП пожарных, сообщая, что якобы горит крыша третьего или четвертого энергоблока. Однако, на тот момент еще никто не знал масштабов крупнейшей в истории мировой атомной энергетики катастрофы. Напомним, по мощности взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомки в 300 раз превзошел мощность атомных бомб, которые США сбросили на Хиросиму и Нагасаки.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Рассорившийся с Порошенко нардеп "слил" CМИ данные о "сливе" главы НАБУ Сытника

2019-03-14 13:16 4041

Не паниковать - в Киеве проходят масштабные и шумные учения спасателей

2018-11-20 07:31 1656

Экс-советница Трампа пояснила, зачем записывала секретные разговоры в Белом доме

2018-08-14 09:11 1545

Пожарные через суд пытаются закрыть более 20 крупных ТРЦ Киева

2018-08-06 12:43 1650

Еще новости в разделе "Украина"

видео Секретные записи переговоров диспетчеров ЧАЭС и пожарных 26 апреля 1986 года

2019-04-26 12:41 20320

КАТАСТРОФА НА ЧАЭС: ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ЯДЕРНОЙ НОЧИ 26 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА

2019-04-26 11:40 10474

Страстная пятница: в Киеве "заминировали" Верховную Раду, Кабмин, аэропорт и три ж/д вокзала

2019-04-26 11:31 207

СМИ После года в СИЗО Владимир Рубан срочно покинул Украину, сейчас в Варшаве

2019-04-26 11:13 183
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

видео Секретные записи переговоров диспетчеров ЧАЭС и пожарных 26 апреля 1986 года 2019-04-26 12:41 20320
КАТАСТРОФА НА ЧАЭС: ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ЯДЕРНОЙ НОЧИ 26 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА 2019-04-26 11:40 10474
Страстная пятница: в Киеве "заминировали" Верховную Раду, Кабмин, аэропорт и три ж/д вокзала 2019-04-26 11:31 207
СМИ После года в СИЗО Владимир Рубан срочно покинул Украину, сейчас в Варшаве 2019-04-26 11:13 183

Лента

КАРТА 13:14 Напряжение растет: Силы ООС на Донбассе срочно приведены в полную боеготовность
видео 12:41 Секретные записи переговоров диспетчеров ЧАЭС и пожарных 26 апреля 1986 года
12:13 Facebook оштрафуют за нарушение конфиденциальности на 5 миллиардов долларов
11:40 КАТАСТРОФА НА ЧАЭС: ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ЯДЕРНОЙ НОЧИ 26 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА
11:31 Страстная пятница: в Киеве "заминировали" Верховную Раду, Кабмин, аэропорт и три ж/д вокзала
СМИ 11:13 После года в СИЗО Владимир Рубан срочно покинул Украину, сейчас в Варшаве
10:38 Украина отмечает 33-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС
10:11 Отказ загрязненной хлоридами российской нефти: Польша перекрыла основной нефтепровод
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:38 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
фото 09:10 Горгульи для Нотр-Дама печатают на 3D-принтере - используют золу сгоревшего Собора