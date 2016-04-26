Украина видео Секретные записи переговоров диспетчеров ЧАЭС и пожарных 26 апреля 1986 года

2019-04-26 12:41 20320

Только спустя много лет после катастрофы на ЧАЭС в сеть попало видео с записью переговоров диспетчеров пожарной охраны, записанных в ночь взрыва, 26 апреля 1986 года.

В обнародованных переговорах участвовали диспетчеры центрального пункта пожарной связи, военизированной пожарной охраны Чернобыльской атомки, а также диспетчеры поселков Иванково и Полесское. Диспетчеры срочно вызывали на место ЧП пожарных, сообщая, что якобы горит крыша третьего или четвертого энергоблока. Однако, на тот момент еще никто не знал масштабов крупнейшей в истории мировой атомной энергетики катастрофы. Напомним, по мощности взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомки в 300 раз превзошел мощность атомных бомб, которые США сбросили на Хиросиму и Нагасаки.