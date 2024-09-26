Мир Литва планирует передать Украине почти два десятка задержанных в порту пожарных машин

2024-09-26 11:34

Литва рассматривает возможность передачи Украине 17 пожарных машин, которые в прошлом году были задержаны в Клайпеде из-за санкций и должны были быть переправлены в Зимбабве. Об этом сообщает BNS.

По словам генпрокурора Ниды Грюнскене, проводится досудебное расследование, решается вопрос о передаче Украине 17 машин, которые должны были отправиться в Зимбабве.

Напомним, на прошлой неделе государственный новостной портал Южной Африки The Herald опубликовал призыв в Литву передать 17 автомобилей, приобретенных Зимбабве в Беларуси в прошлом году. По словам генерального прокурора Зимбабве, автомобили были задержаны в морском порту Клайпеды в марте прошлого года.

"Есть решение прокурора, в котором мы сообщаем прокуратуре Зимбабве, что эти 17 автомобилей конфискованы, поскольку компания, изготовившая эти автомобили, подпадает под санкции, и сама Зимбабве также подпадает под санкции", - отметила Грюнскене.

Она добавила, что об этом решении африканское государство также было информировано по дипломатическим каналам.

"Мы ждем, воспользуются ли они правом на апелляцию", - заявила генпрокурор.

 

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