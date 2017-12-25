Украина Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах

2017-12-25 21:30 781

 

Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах в течение 25 — 26 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

«Предупреждение о лавинной опасности. 25 — 26 декабря в связи с оттепелью в Карпатах сохраняется значительная (3 уровень) снеголавинная опасность», — говорится в сообщении.

При третьем уровне (наивысший пятый уровень), по европейской классификации, лавины могут сойти на многих склонах даже в условиях несильного воздействия на снежные массы. На некоторых склонах могут сойти средние или крупные спонтанные лавины.

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