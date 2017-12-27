Украина Уже в этом месяце стоимость отопления может существенно вырасти

2018-01-03 15:14 382

В наступившем году для жителей домов, в которых не установлены приборы учета тепла, стоимость отопления может существенно вырасти.

Напомним, в ноябре 2016 года Кабинет министров принял постановление, в котором говорится, что в домах без счетчиков стоимость тепла следует определять по усредненному показателю в аналогичных домах, оборудованных такими устройствами.

Благодаря этому потребители смогли значительно снизить расходы на отопление. К примеру, Киевская городская государственная администрация сообщила, что благодаря использованию этой методики киевляне в прошлом году уменьшили сумму в платежках за отопление на 220 млн грн.

Как правило, утвержденные местными властями нормативы платы за отопление для домов без счетчиков выше обычных примерно на 30%. Например, для Киева они составляют 28 грн за квадратный метр площади.

Но 31 декабря 2017 года истек срок действия данного постановления правительства. Эксперты предупреждают, что поскольку Кабмин до сих пор не продлил его, в январе постановление может потерять силу. Это значит, что стоимость отопления в домах без счетчиков могут вновь начать считать по утвержденным нормативам, не учитывая реальное потребление.

 

 

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