Министерство экономики предлагает поднять минимальные цены на алкогольные напитки. Об этом говорится в проекте постановления Кабмина.
Предлагается повысить розничные минимальные цены:
Отмечается, что действующий размер минимальных цен был установлен в 2021 году и не соответствует реальным затратам хозяйствующих субъектов на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки.
Поэтому предлагается повысить размер минимальных цен на водку, ликероводочные изделия, другие крепкие алкогольные напитки на 5-14%; розничные цены на винодельческую продукцию (кроме игристых и газированных винных напитков) – на 40-85%, а на вина игристые и газированные винные напитки на 12%.
Кроме того, планируется установить дифференцированный уровень минимальных розничных цен на обычные (не игристые) вина, вина, вермуты и другие сброженные напитки в зависимости от вида и емкости тары/упаковки: в стеклянной и другой таре емкостью 0,7 литра и упаковке типа Tetra- Pak и Bag in box, металлические банки из пищевого алюминия, полимерные бутылки марки ПЭТФ емкостью 1 литр.