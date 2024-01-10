Мир Под москвой города один за другим остаются без отопления, люди греются у костров на улицах

2024-01-10 18:26

На фоне звенящих морозов в Подмосковье разрастается масштаб коммунальной катастрофы с отсутствием отопления в ряде городов и поселков.

Первым пострадал город Подольск, где тепла нет уже более пяти суток. Часть домов обогревалась от котельной местного патронного завода. 4 января там произошла авария, и подача тепла прекратилась.

Как сообщает "Астра", проблема полностью не решена до сих пор, несмотря на вмешательство губернатора Московской области. Местные власти отчитываются о раздаче волонтерами нескольких тысяч одеял и обогревателей жителям замерзающих микрорайонов.

Губернатор Андрей Воробьев также сообщил, что президент РФ Владимир Путин распорядился национализировать патронный завод, по вине которого город остался без отопления.

Однако, как сообщает "Астра", проблема не ограничивается одним лишь Подольском. Аналогичная, если не хуже, коммунальная катастрофа наблюдается в городах Дмитров и Электросталь. Следует отметить, что эти подмосковные города находятся достаточно далеко от Подольска, поэтому их коммунальные проблемы никак не связаны с патронным заводом.

Так, в Дмитрове произошла авария на котельной, которая обслуживает 29 домов. Люди сидят без отопления и света. Жители Электростали греются на улице у костра.

"В квартирах от 8 до 16 градусов тепла в разных домах, температура не соответствует должной. В домах находится невозможно! Замерзаем!" — заявили они, уточнив, что тепла в домах нет с самого начала отопительного сезона.

Из-за изношенности систем ЖКХ страдают и жители подмосковного Белоозёрска. На холод жалуются в санатории подмосковного города Солнечногорск, где лечатся участники войны с Украиной, а также в Щелково, где находится аэродром Чкаловский.

"Семьи военных летчиков сидят дома при температуре 13 градусов", — сообщил источник ВЧК-ОГПУ. Подобная ситуация также наблюдается в Воскресенске, Химках и Люберцах.

Но не только Подмосковье оказалось не готовым к зимним морозам. Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге (Урал) без отопления остались 324 жилые многоэтажки. В Приморье (Дальний Восток) из-за порыва на котельной в городе Находка замерзают 6 тысяч человек.

Ранее пресс-секретарь Путина объяснил аварии с отоплениями "аномальными морозами" и износом ЖКХ. "Титанические усилия прикладываются для обновления систем ЖКХ, но за 10-15 лет обновить все трубы невозможно", — заявил Дмитрий Песков на фоне массированных ракетных ударов по Украине, каждый из которых обходится бюджету РФ в сотни миллионов или даже миллиарды долларов.