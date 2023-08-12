Сколько стоит сейчас услуга в сервисном центре МВД

Примерная стоимость регистрации или перерегистрации транспортного средства составляет:

1. Для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) - 955 грн:

  • услуга - 200 грн;
  • бланк свидетельства - 405 грн;
  • номерной знак - 350 грн.

2. Для мототранспорта (с выдачей номерного знака) - 727 грн:

  • услуга - 200 грн;
  • бланк свидетельства - 405 грн;
  • номерной знак - 122 грн.

3. Для прицепов (с выдачей номерного знака) - 716 грн:

  • услуга - 200 грн;
  • бланк свидетельства - 405 грн;
  • номерной знак - 111 грн.

4. Для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) - 698 грн:

  • услуга - 200 грн;
  • бланк свидетельства - 405 грн;
  • номерной знак - 93 грн.

Отдельно может быть начислена комиссия банковского учреждения или платежной системы.


 

 