Водителей предупредили о подорожании регистрации авто: МВД показало цены
2023-08-12 16:30
В Украине изменилась стоимость государственной регистрации транспортных средств
Как пояснили в Главном сервисном центре МВД, стоимость изменяется в связи с удорожанием бланковой продукции, но старые бланки будут продавать по старой цене
Ранее ориентировочная стоимость бланковой продукции составляла 312 грн., а теперь будет 405 грн. Удорожание касается только случаев изготовления свидетельства о регистрации на физическом бланке (пластиковой карты), стоимость получения электронного свидетельства о регистрации транспортного средства не изменилась.
Стоит добавить, что виртуальные документы, отображаемые в приложении Дия и Электронном кабинете водителя, действуют только на территории Украины. В случае отказа от традиционного документа по принципу digital first стоимость бланковой продукции не оплачивается вовсе.
Сколько стоит сейчас услуга в сервисном центре МВД
Примерная стоимость регистрации или перерегистрации транспортного средства составляет:
1. Для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) - 955 грн:
- услуга - 200 грн;
- бланк свидетельства - 405 грн;
- номерной знак - 350 грн.
2. Для мототранспорта (с выдачей номерного знака) - 727 грн:
- услуга - 200 грн;
- бланк свидетельства - 405 грн;
- номерной знак - 122 грн.
3. Для прицепов (с выдачей номерного знака) - 716 грн:
- услуга - 200 грн;
- бланк свидетельства - 405 грн;
- номерной знак - 111 грн.
4. Для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) - 698 грн:
- услуга - 200 грн;
- бланк свидетельства - 405 грн;
- номерной знак - 93 грн.
Отдельно может быть начислена комиссия банковского учреждения или платежной системы.