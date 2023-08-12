Жизнь Водителей предупредили о подорожании регистрации авто: МВД показало цены

2023-08-12 16:30

В Украине изменилась стоимость государственной регистрации транспортных средств

Как пояснили в Главном сервисном центре МВД, стоимость изменяется в связи с удорожанием бланковой продукции, но старые бланки будут продавать по старой цене

Ранее ориентировочная стоимость бланковой продукции составляла 312 грн., а теперь будет 405 грн. Удорожание касается только случаев изготовления свидетельства о регистрации на физическом бланке (пластиковой карты), стоимость получения электронного свидетельства о регистрации транспортного средства не изменилась.

Стоит добавить, что виртуальные документы, отображаемые в приложении Дия и Электронном кабинете водителя, действуют только на территории Украины. В случае отказа от традиционного документа по принципу digital first стоимость бланковой продукции не оплачивается вовсе.