Украина Чем грозит неуплата «рекомендованных платежей»: каждый должен знать

2017-12-27 19:00 1348

 

«Рекомендованные платежи», которые некоторые поставщики природного газа включают в платежки, не являются обязательными к оплате

Об этом сообщает Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

НКРЭКУ обращает внимание потребителей на то, что рекомендованный платеж не может быть отображен в личном кабинете потребителя как задолженность за потребленный природный газ.

Также неуплата «рекомендованного платежа» не является основанием для принятия мер по прекращению газоснабжения бытовых потребителей. Отключить потребителя от газа поставщик может только в случае просроченной задолженности за фактически потребленный газ.

Во избежание спорных ситуаций по объему потребленного природного газа потребителям следует передавать данные о потреблении через личный кабинет в Интернете, по телефону, через мобильные приложения.

Поставщики начали вносить «рекомендованный платеж» в электронный кабинет потребителя больше года назад. В бумажных счетах за газ он появился в ноябре-декабре 2017 года.

Новая графа в платежках, вроде как, должна помочь людям избежать задолженностей.

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