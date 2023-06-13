ВОЙНА В Украине Водителям грозит 500 гривен штрафа и лишение прав: за что можно получить наказание

2023-06-13 20:48

Украинским водителям напомнили, что за использование аварийки не по назначению грозит штраф размером 500 гривен, также могут лишить на год прав.

Об этом говорится в правилах ПДД.

Так, украинские водители довольно часто злоупотребляют аварийной световой сигнализацией, используя ее в качестве общения с другими водителями. Однако за такие действия можно получить штрафные санкции и даже лишиться на год без водительских прав.

В частности, использовать аварийный сигнал можно только в следующих случаях:

В результате технических неисправностей: к примеру, у транспортного средства возникают технические проблемы во время движения. Следовательно, аварийная световая сигнализация может быть включена для того, чтобы предупредить других водителей об этой проблеме, обеспечивая их безопасность и осведомленность.

Если автомобиль застрял. В данном случае включение аварийной сигнализации может служить предупреждением для приближающихся транспортных средств, указывая тем самым на необходимость быть осторожными и, возможно, просить о помощи.

Вынужденная остановка. Если водителю пришлось остановиться, то аварийные огни помогают предупредить других водителей о наличии неподвижного транспортного средства. Благодаря этому уменьшается риск столкновения сзади.

Ослепление от света фар. Бывают ситуации, когда автомобиль, который едет на встречу использует чрезмерный яркий свет из-за чего другой водитель может испытывать временное ухудшение зрения. Таким образом, включение аварийной сигнализации может указать другому водителю на необходимость опустить свои фары.

В случае остановки по требованию полицейского

В случае совершения дорожно-транспортного происшествия. В таких случаях аварийная световая сигнализация должна быть включена, чтобы предупредить других водителей об опасной ситуации.