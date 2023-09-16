Жизнь До 6700 гривен штрафа: украинцам рассказали, что грозит за неуплату налога на недвижимость

2023-09-16 16:30

Украинцы могут получить штраф за неуплату налога на недвижимость размером в 6700 гривен.

Об этом сообщают юристы.

Так, до 1 сентября украинцам нужно было уплатить налоги на квартиры и дома в том случае, если площадь их недвижимости больше установленной нормы. Следовательно, граждане, которые получили квитанции и не уплатили налог, обязаны заплатить штраф.

При этом юристы уточнили, что налог начисляется только на "лишнюю" площадь.

В частности, установленная "норма" составляет: 60 кв. м для квартиры – за каждый последующий квадратный метр нужно платить налог; 120 кв. м для дома; 180 кв. м, если есть дом и квартира. К тому же местные власти имеют право увеличить норму.

Следует отметить, что размер налога на недвижимость составляет до 1,5% минимальной зарплаты за прошлый год (6700 гривен). Таким образом, максимальная сумма налога на лишнюю площадь составляет 100,5 гривен за "квадрат". Следовательно, получив уведомление, нужно уплатить налог в течение двух месяцев.

При этом размер штрафа за неуплату зависит от задержки платежа. При задержке до 30 календарных дней нужно будет заплатить до 5% суммы начисленного налога, свыше 30 дней – 10%.