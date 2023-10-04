ВОЙНА В Украине Какое наказание ждет военнообязанных, которые незаконно выехали из Украины во время войны

2023-10-04 09:35

В вопросе наказания для тех военнообязанных, кто уехал незаконно из Украины во время войны, следует руководствоваться правилом "золотой середины". Об этом в интервью УП заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Здесь золотую середину надо найти. Не обвинять, что мы никого не пустим, или всех пустим, или тот сядет в тюрьму, тот не сядет. Государство должно выработать общий подход к этой проблеме. Потому что эта проблема в дальнейшем будет социальной - невосприятие одним слоем населения того слоя населения, который сбежал прямо от войны", - отметил он.

Глава МВД не исключил, что в качестве наказания, возможно, будет административный штраф по возвращении в Украину.

"Конечно, если они проехали по поддельным документам - это уже уголовная ответственность", - подчеркнул Клименко.

По мнению министра, в этом вопросе есть как юридическая сторона, так и моральная.

"Моральная сторона - это ощущение справедливости тех парней, которые сидят в окопах, которые обеспечивают жизнедеятельность страны и тех, кто уже 19 месяцев находится за границей, ну кто меньше, кто позже уехал. Мы сейчас дискутируем по юридическим нормам, которые должны эту справедливость и юридически, и морально свести к одному", - добавил он.

Клименко подчеркнул, что "те, кто уехал легально, это совсем другая история", а другие нарушили закон, потому что как правило уехали нелегально.

"Нелегально выехал через систему шлях, нелегально выехал через документы ВЛК и МСЭК, нелегально уехал в командировку или на учебу. Поэтому, конечно, что государство сейчас ищет золотую середину, чтобы этих людей можно было вернуть в Украину", - констатировал глава МВД.