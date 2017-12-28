фото-видео фото Как первая леди США Меланья Трамп украсила Белый дом к Новому году

2017-12-28 22:12 586

Первая леди США Меланья Трамп представила публике новогоднее убранство Белого дома, принимая во внимание все пожелания  презмдента США.

Стиль украшений обозначается как "Традиции, проверенные временем". По информации The Washington Post, Меланья лично участвовала в выборе каждой детали украшений.

Главная елка Белого дома украшена стеклянными фигурками с печатями каждого штата. 

Во время первого рождественского приема в Белом доме первая леди спустилась в главный зал президентской резиденции, одетая в белое платье и блестящие золотые туфли на шпильке. Прием открылся отрывком из "Вальса цветов" балета Чайковского "Щелкунчик".

Невзирая на известное чувство стиля Меланьи, в Соцсетях высмеяли новогоднее убранство Белого дома. Больше всего пользователей впечатлила фотография в Twitter, где запечатлен темный коридор, по обеим сторонам которого стоят подсвеченные снизу сухие деревья. В интернете коридор сочли отличной декорацией для фантастических и хоррор-фильмов, таких как "Хроники Нарнии", "Лабиринт фавна" или "Сияние".

Еще по теме

фото Мне б такую - Трамп отвесил неожиданный комплимент 64-летней жене Макрона

2017-07-14 21:29 5287

фото Семья Трампа в Ватикане: Папа Римский неожиданно спросил у Мелании про булки

2017-05-25 14:45 6912

фото Мелания Трамп - кто эта красотка, которая будет держать Библию на инаугурации президента США

2017-01-20 11:44 9088

Еще новости в разделе "фото-видео"

фото Как первая леди США Меланья Трамп украсила Белый дом к Новому году

2017-12-28 22:12 586

видео В Китае Санта-Клаусов заменили крошечными пингвинами из нового зоопарка

2017-12-27 09:11 1536

видео В Киеве затопило целую улицу - водители спасали авто, стоя по пояс в ледяной воде

2017-12-26 11:13 2134

видео Китайская "Мрия": совершил первый полет самый большой в мире самолет-амфибия

2017-12-25 12:13 3525
Все статьи раздела "фото-видео"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

фото-видео

фото Как первая леди США Меланья Трамп украсила Белый дом к Новому году 2017-12-28 22:12 586
видео В Китае Санта-Клаусов заменили крошечными пингвинами из нового зоопарка 2017-12-27 09:11 1536
видео В Киеве затопило целую улицу - водители спасали авто, стоя по пояс в ледяной воде 2017-12-26 11:13 2134
видео Китайская "Мрия": совершил первый полет самый большой в мире самолет-амфибия 2017-12-25 12:13 3525

Лента

фото 22:12 Как первая леди США Меланья Трамп украсила Белый дом к Новому году
21:34 Forbes назвал самых кассовых актеров года - чьи фильмы принесли миллиарды
20:30 У Авакова заявили, что будут исключения по ограничению максимальной скорости до 50 км/ч
19:33 Бразильский форвард Неймар впервые в карьере отказался сделать хет-трик в финале
18:29 Полиция завела уголовное дело против автошколы, которая дала права мажорке Зайцевой
17:32 Названы главные источники и причины коррупции в Украине
16:28 Эксперты уверены, что в 2018-м году банки начнут максимально упрощать выдачу кредитов
15:46 Зачем на новогодние праздники Госпогранслужбу срочно поставили в ружье
15:14 Канада готовится предоставить Украине расширеную военную помощь
14:45 Сколько украинских спортсменов потеряли олимпийские медали из-за допинга