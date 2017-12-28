фото-видео фото Как первая леди США Меланья Трамп украсила Белый дом к Новому году

2017-12-28 22:12 586

Первая леди США Меланья Трамп представила публике новогоднее убранство Белого дома, принимая во внимание все пожелания презмдента США.

Стиль украшений обозначается как "Традиции, проверенные временем". По информации The Washington Post, Меланья лично участвовала в выборе каждой детали украшений.

Главная елка Белого дома украшена стеклянными фигурками с печатями каждого штата.

Во время первого рождественского приема в Белом доме первая леди спустилась в главный зал президентской резиденции, одетая в белое платье и блестящие золотые туфли на шпильке. Прием открылся отрывком из "Вальса цветов" балета Чайковского "Щелкунчик".

Невзирая на известное чувство стиля Меланьи, в Соцсетях высмеяли новогоднее убранство Белого дома. Больше всего пользователей впечатлила фотография в Twitter, где запечатлен темный коридор, по обеим сторонам которого стоят подсвеченные снизу сухие деревья. В интернете коридор сочли отличной декорацией для фантастических и хоррор-фильмов, таких как "Хроники Нарнии", "Лабиринт фавна" или "Сияние".