Фото-видео видео Первый трейлер зомби-хоррора "Армия мертвецов" Зака Снайдера уже можно смотреть онлайн

2021-04-15 09:02

Netflix выпустил первый официальный трейлер зомби-хоррора "Армия мертвецов" от режиссера Зака Снайдера. Премьера состоится на Netflix 21 мая 2021 года.

Сценарий картины Снайдер написал вместе с Джоби Харольдом ("Джон Уик", "Грань будущего").

Главные роли в фильме сыграли Дэйв Батиста, Элла Пернелл, Хирюки Санада, а также Омари Хардвик, Тео Росси, Гаррет Диллахант, Рауль Кастильо, Ана де ла Регера и др.

Сюжет строится вокруг группы наемников, которые пытаются забрать деньги из казино в Лас-Вегасе во время вспышки зомби-вируса.