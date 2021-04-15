Фото-видео видео Первый трейлер зомби-хоррора "Армия мертвецов" Зака Снайдера уже можно смотреть онлайн

2021-04-15 09:02

Netflix выпустил первый официальный трейлер зомби-хоррора "Армия мертвецов" от режиссера Зака Снайдера. Премьера состоится на Netflix 21 мая 2021 года.

Сценарий картины Снайдер написал вместе с Джоби Харольдом ("Джон Уик", "Грань будущего").

Главные роли в фильме сыграли Дэйв Батиста, Элла Пернелл, Хирюки Санада, а также Омари Хардвик, Тео Росси, Гаррет Диллахант, Рауль Кастильо, Ана де ла Регера и др.

Сюжет строится вокруг группы наемников, которые пытаются забрать деньги из казино в Лас-Вегасе во время вспышки зомби-вируса.

 

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