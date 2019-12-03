Мир видео Мелания Трамп показала, как украсили Белый дом к Рождеству

2019-12-03 18:00 123

В понедельник, 2 декабря, первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп обнародовала фото и видео рождественского декора Белого дома в Twitter.

Официальная резиденция Президента США декорирована в белых и золотых цветах, а акцент в декорациях сделан на патриотизме. Ленты елочных игрушек декорированы звездами и цветами национального флага.

"Дух Америки сияет в Белом доме. Я рада поделиться этой прекрасной экспозицией патриотизма со всеми, и я рада, что все могут ощутимо красоту Рождественского сезона", - говорится в сообщении.

Высота официальной рождественской елки Белого дома - 5,4 метра. Она украшена бумажными цветами ручной работы, представляющими эмблемы каждого штата США.