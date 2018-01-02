Политика Климкин: Убийство Ноздровской – вызов для государства

2018-01-02 13:55 600

 

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что расследование убийства Ирины Ноздровской - это тест для государства на способность защитить женщин-активисток.

"Словом года во многих словарях стал феминизм. У нас стало лучше с женскими конгрессами, но не с домашним насилием и ролью женщин в политике", – написал он в Твиттере.

"Убийство Ирины Ноздровской - вызов для государства и тест для общества на способность защитить женщин-активисток, справедливость вообще и способность ее обеспечить", – считает Климкин.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области обнаружили тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

Бывший жених убитой Ирины Ноздровской Виталий Сергеев отказался дать показания. По его словам, они встречались с ноября 2016-го по июнь 2017 года, а в последний раз он видел погибшую в августе.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

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