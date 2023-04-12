ВОЙНА В Украине Зверское убийство роССиянами защитника Украины: СБУ начала "охоту" на нелюдей

2023-04-12 16:45



Начато досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.

В Службе безопасности Украины заявили, что" найдут российских нелюдей", которые пытали и отрезали голову украинскому военному. Правоохранители открыли уголовное производство.

Как сообщает СБУ, вчера, 11 апреля, в Сети появилось видео, как российские оккупанты "проявляют свою звериную сущность" – жестко пытают украинского пленного и отрезают ему голову.

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование этого военного преступления по части 2 статьи 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

"Мы найдем этих нелюдей. Если надо будет – достанем везде, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за содеянное они точно понесут наказание", – подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Зверская казнь россиянами бойца ВСУ - что известно

Вечером 11 апреля в соцсетях появилось видео, на котором российские военные ножом отрезают голову украинскому военному. Судя по видео, военный еще был жив, когда один из оккупантов начал это делать.

На это отреагировал руководитель Офиса президента Украины, отметив, что "за все будет ответ и ответственность".

Международная разведывательная группа InformNapalm предположила, что исполнители казни могут уже быть мертвыми. Их военные преступления снимают на видео, чтобы связать оккупантов "преступлением и кровью".