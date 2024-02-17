Мир Важно! "Человек, которого путин боялся больше всего". Что известно о смерти Навального

2024-02-17 09:30

В России заявили о смерти политика Алексея Навального в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Так называемый российский оппозиционер якобы потерял сознание после прогулки в колонии, а прибывшие по вызову врачи скорой констатировали смерть.

Что известно о смерти Навального, будет ли это влиять на ситуацию в РФ и как на это реагирует Украина и мир...

Какие называют причины смерти

Первыми о смерти Навального сообщило местное управление Федеральной службы исполнения наказаний.

"В исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Немедленно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи быстрой медицины помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются", - говорится в сообщении пенитенциарной службы.

Российский Telegram-канал "База" пишет, что Навальному стало плохо около часа дня (по местному времени). Ему вызвали "скорую", медики пытались спасти Алексея, но тщетно, в 14:17 он скончался.

Между тем, российский пропагандистский канал RT выдвинул свою версию смерти политика, утверждая, что у Навального оборвался тромб.

Что говорит Кремль

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у него нет данных о причинах смерти Навального.

По его словам, это "должны медики выяснить". Песков также заявил, что "Путину доложили о смерти Навального".

"Владимиру Путину доложили о смерти Навального. Специальный корреспондент "Коммерсанта" и летописец Путина Андрей Колесников рассказал, что президент "держался", узнав о смерти Навального", - пишут росмедиа.

Что говорят в команде политика

Сама же команда Навального пока не имеет подтверждений о смерти политика, о чем сказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Адвокат политика Леонид Соловьев сказал, что последний раз Навального видели в среду - тогда "все было нормально".

"По решению семьи Алексея Навального, я вообще ничего не комментирую", - отметил адвокат.

Иван Жданов из команды Навального говорит, что по правилам родственников должны сообщить о смерти заключенного в течение суток, но пока никаких сообщений не было.

Адвокат политика направился в поселок Харп, где расположена исправительная колония №3.

Тем временем Следственный комитет РФ начал проверку по факту смерти Алексея Навального в колонии.

Реакция Украины и мира

Президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Германии, во время совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцом отреагировал на новость о смерти Навального. По его словам очевидно, что политика убил Путин.

"Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно он убит Путиным, как и тысячи других замученных, замученных из-за одного этого существа. Путину все равно кто погибнет, лишь бы он сохранил свои позиции", - сказал украинский президент.

Глава Евросовета

В свою очередь глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что "ЕС возлагает на власть России ответственность за смерть Навального".

Президент Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что "глубоко поражена и расстроена известием о смерти Алексея Навального".

"Путин ничего не боится больше, чем инакомыслие со стороны своего народа. Мрачное напоминание о том, что представляют Путин и его режим. Давайте объединимся в борьбе за свободу и безопасность тех, кто осмеливается выступать против автократии", - написала она в соцсети.

Генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО считает, что "все факты вокруг смерти Навального должны быть установлены", а Россия "должна ответить на серьезные вопросы".

Журналист Христо Грозев

Болгарский журналист-расследователь Христо Грозев, который вместе с российским оппозиционером установивший реальные имена сотрудников ФСБ, что могли стоять за отравлением Алексея Навального в 2020 году, также отреагировал на сообщения о смерти политика.

"Навальный в конце концов убит Путиным сегодня", - написал Грозев в Х.

Смерть Навального повлияет на ситуацию в России?

Как сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, смерть российского политика Алексея Навального вряд ли приведет к каким-либо беспорядкам внутри России. По мнению эксперта, ничего подобного не произойдет. Будет много разговоров, но на самом деле никто ничего не сделает.

"Это убийство, которое себе позволил Путин. Более того, мне кажется, это демонстративная казнь. Путину она была нужна, чтобы еще раз показать, что у него неограниченная власть. В прошлом году он демонстративно убил Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, показав, что будет с теми, кто иду против него и его оцепление с оружием в руках", - говорит Коваленко.

Кто такой Навальный

Алексею Навальному было 47 лет. Он также является основателем "Фонда борьбы с коррупцией". Он позиционировал себя как оппозиционный российскому президенту Владимиру Путину политик. В 2020 году на его жизнь было совершено покушение, его пытались отравить нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Навальный стал известен как организатор демонстраций против коррупции в России, а также против президента Владимира Путина и его правительства. Издание Wall Street Journal когда-то описало Навального как "человека, которого Владимир Путин боится больше всего".

В 2013 году Навальный принимал участие в выборах московского мэра. Тогда он занял второе место, набрав 27% голосов.

Кроме того, на выборах в РФ Навальный заявлял, что наиболее приемлемым, по его мнению, на выборах является голосование "за любую партию, против Единой России". Также он неоднократно организовывал акции протеста в России и призывал людей выходить на митинги в больших городах.

В 2017 году Навальный подал документы на регистрацию на президентских выборах, но ЦИК отказался регистрировать его кандидатуру.

До заключения он часто публиковал антикоррупционные расследования в отношении российских чиновников, среди которых был и глава Кремля.

В общем, против Навального было возбуждено несколько уголовных дел.

Так, 22 марта 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил его к 9 годам колонии строгого режима со штрафом 1,2 млн рублей по обвинениям в мошенничестве и неуважении к суду.

А 4 августа этого года ему дали 19 лет колонии особого режима по обвинению в экстремизме.

Недавно Навального перевели из Москвы в колонию особого режима по полярному кругу, откуда он впервые вышел на связь 10 января.