Политика Крым и Донбасс: Порошенко подписал важный закон

2018-01-09 20:00 1810

 

Президент Петр Порошенко подписал закон относительно выдачи временных разрешений на вещание в зоне проведения АТО и пограничных районах Украины. Об этом свидетельствует публикация главы государства в Twitter.

"Если недавно запуск вещания на территорию Крыма занимал до 9-12 месяцев, то сейчас скорость развертывания украинского вещания сократится втрое", – пишет Порошенко.

Целью подписанного закона является обеспечение непрерывности вещания ТРК и трансляции их программ для населения путем внедрения механизма ускоренной выдачи временных разрешений на вещание на территориях, наиболее уязвимых к внешнему негативному информационному воздействию.

Процедура предоставления разрешения на временное вещание вводится для территории оккупированного Крыма и Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также пограничных районов Украины, где распространяются телерадиопрограммы государства-агрессора.

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