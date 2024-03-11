ВОЙНА В Украине Буданов заявил о подготовке серьезной операции в Крыму

2024-03-11 17:37

Диверсионные рейды защитников Украины в Черном море являются подготовкой к "серьезной операции" во временно оккупированном Крыму.

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил в документальном фильме "Война за море: от Днепра до Крыма".

По его словам, операции в Черном море – это проверка "правильности утверждений о путях подхода и ухода оттуда".

Он отметил, что это "хороший посыл" для жителей полуострова, живущих в оккупации уже 10 лет.

"Многие верят в то, что их забыли", - сказал Буданов.

Среди удачных операций Украины в Черном море – уничтожение российских кораблей. Последний пример - утопленный патрульный корабль "Сергей Котов".

Уничтожение российского патрульного корабля "Сергей Котов"

Ранее сообщалось, что Украина потопила патрульный корабль "Сергей Котов" в Черном море. Позже в ГУР подтвердили уничтожение российского патрульного корабля "Сергей Котов". Также было опубликовано видео, на котором зафиксирован момент уничтожения российского патрульного корабля "Сергей Котов".

В ГУР МО сообщили, что в результате поражения корабля потери среди экипажа российских оккупантов составляют: 7 – безвозвратных; 6 – санитарных.