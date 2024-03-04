ВОЙНА В Украине Две ракеты поразили авиабазу в Крыму - соцсети

2024-03-04 17:37

 

На авиабазе Гвардейское базируется 37-й смешанный авиационный полк ПКС РФ в составе двух эскадрилий Су-24М и Су-25СМ.

Российская авиабаза Гвардейское в оккупированном Крыму в пятницу, 1 марта, подверглась атаке двумя ракетами. Ранены по меньшей мере три военных, сообщил российский Telegram-канал Astra в понедельник, 4 марта.

Указано, что обстрел произошел около 16:00. Обе ракеты взорвались.

Повреждение получила рулижная дорога аэродрома. Ранены трое военнослужащих.

По информации Радио Свобода, на этой авиабазе базируется 37-й смешанный авиационный полк ПКС РФ в составе двух эскадрилий Су-24М и Су-25СМ (по 12 машин).

Напомним, 1 марта ВСУ атаковали сразу несколько военных объектов на территории Крыма – в Севастополе, недалеко от Симферополя, и в Сакском районе Крыма.

Оккупационные "власти" Крыма уверяли, что все воздушные цели сбиты и "все под контролем".

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ВОЙНА В Украине

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