ВОЙНА В Украине Две ракеты поразили авиабазу в Крыму - соцсети

2024-03-04 17:37

На авиабазе Гвардейское базируется 37-й смешанный авиационный полк ПКС РФ в составе двух эскадрилий Су-24М и Су-25СМ.

Российская авиабаза Гвардейское в оккупированном Крыму в пятницу, 1 марта, подверглась атаке двумя ракетами. Ранены по меньшей мере три военных, сообщил российский Telegram-канал Astra в понедельник, 4 марта.



Указано, что обстрел произошел около 16:00. Обе ракеты взорвались.



Повреждение получила рулижная дорога аэродрома. Ранены трое военнослужащих.



По информации Радио Свобода, на этой авиабазе базируется 37-й смешанный авиационный полк ПКС РФ в составе двух эскадрилий Су-24М и Су-25СМ (по 12 машин).



Напомним, 1 марта ВСУ атаковали сразу несколько военных объектов на территории Крыма – в Севастополе, недалеко от Симферополя, и в Сакском районе Крыма.



Оккупационные "власти" Крыма уверяли, что все воздушные цели сбиты и "все под контролем".