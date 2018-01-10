Украина Лоукостер Wizz Air уже продает билеты на весенние рейсы из Львова в Дортмунд

2018-01-12 08:09 522

Компания приняла решение стартовать с новым направлением на два месяца раньше запланированного срока. Так, Wizz Air начнет полеты из Львова в Дортмунд с 26 марта.

Как сообщает профильный ресурс Аvianews, продажа билетов уже открыта. Частота рейсов при этом останется на прежнем уровне - они будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

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Первоначально Wizz Air планировал начать полеты из Львова в Дортмунд с 21 мая. Это уже третье по счету изменение планов Wizz Air по увеличению присутствия на украинском рынке за последние несколько недель. В декабре 2017 года лоукостер перенес с сентября на май запуск рейсов Львов-Лондон, а также отсрочил на два месяца начало полетов из Киева в Лиссабон, Таллинн и увеличение частоты по ранее открытым маршрутам.

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Позже в Wizz Air изменение планов по киевским направлениям объяснили переносом срока поступления третьего самолета на базу в Жуляны из-за коммерчески-обоснованных причин.

Согласно обнародованным планам, в 2018 году Wizz Air откроет рейсы из Киева в Таллинн и Лиссабон, из Львова в Лондон, Дортмунд, Катовице и Гданьск, а также возобновит полеты из Харькова, начав полеты в Дортмунд и Катовице.

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