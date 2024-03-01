ВОЙНА В Украине Во Львове стартовал открытый конкурс на восстановление музея генерала УПА Романа Шухевича

2024-03-01 13:30

Во Львове объявили Всеукраинский открытый архитектурный конкурс на восстановление Музея генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича, разрушенного в результате вражеских обстрелов в ночь на 1 января. Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Главный архитектор Львова Антон Коломейцев говорит, что жюри рассмотрит все возможные варианты восстановления музея Романа Шухевича, а также развития близлежащей территории и выберет лучший.

"Мы собрали всю возможную документацию по музею, экспозицию, как она выглядела, важные элементы, в том числе крыивку, которую мы хотим воспроизвести в оригинальном виде. Мы хотим максимально аутентики здесь сохранить. В частности, для этого сохранили аутентичный кирпич, который удалось невредимым забрать из места обстрела. Поэтому все уцелевшие элементы будут использованы. В то же время мы должны современными средствами обеспечить инклюзивность пространства, а также обеспечить надлежащее для музея функционирование систем вентиляции и кондиционирования", - отметил Коломейцев.

Зарегистрироваться на конкурс можно с 5 марта и до 17:00 25 марта 2024 года по ссылке. Представить конкурсный проект можно до 17:00 6 мая 2024 года. В мае жюри определит победителей конкурса.