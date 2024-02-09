ВОЙНА В Украине Во Львове задержали запорожского коллаборанта, который пытался бежать в Евросоюз

2024-02-09 11:32

Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины задержали коллаборанта, который помогал оккупантам тюремных заключений на временно оккупированной части Запорожья. Злоумышленник входил в состав оккупационного "МВД РФ". Об этом СБУ сообщила на своем Telegram-канале.

"Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника во Львове, куда он скрыто прибыл для дальнейшего выезда в Евросоюз. По данным следствия, фигурантом является житель Васильевского района, который в июне 2022 года вступил в ряды оккупационного "райотдела полиции", - говорится в сообщении.

Там его назначили "участковым отдела по делам несовершеннолетних", чтобы он выполнял задачи Кремля по подавлению сопротивления захватчиков. Злоумышленника включили в состав "карательных отрядов", похищавших местных жителей прямо посреди улицы или из собственных жилищ.

Рашисты отвозили этих людей в пыточные, где подвергались жестоким пыткам, в частности с использованием электрического тока.

Коллаборант вместе с вооруженными оккупантами грабил дома местных жителей под видом обысков. У граждан воровали деньги, одежду, оргтехнику и другое частное имущество.

"Фигуранта привлекали к охране оккупационных "избиркомов" во время проведения псевдореферендума РФ по "присоединению" региона к составу страны-агрессора. Однако в конце 2023 года злоумышленник выехал во Львов как внутренне перемещенное лицо с временно оккупированной территории на юге Украины. В городе мужчина поселился у своих родственников и готовился нелегально пересечь границу в направлении соседней страны ЕС", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по статье Коллаборационная деятельность (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

subscriber subscriber

Еще по теме

Глава СБУ сообщил о кадровых решениях, связанных со скандалом вокруг Bihus.Info

2024-02-08 10:27

Укрзализныця водит дополнительные рейсы между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском

2024-02-07 14:31

Разоблачен правоохранитель, который организовал схему переправки мужчин за границу

2024-02-07 11:21

Во Львовской области работники ТЦК во время ежедневных патрулирований будут все снимать на бодикамеры

2024-02-01 08:26

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Киеве разоблачили медиков, торговавших "инвалидностью" для незаконного выезда за границу

2024-02-09 14:35

Во Львове задержали запорожского коллаборанта, который пытался бежать в Евросоюз

2024-02-09 11:32

Минобороны вдвое увеличит количество проверяющих качество питания военных

2024-02-09 10:27

Из-за отказа днепровских полицейских спецназовцев защищать страну будет расформирован весь полк

2024-02-09 09:29
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Киеве разоблачили медиков, торговавших "инвалидностью" для незаконного выезда за границу 2024-02-09 14:35
Во Львове задержали запорожского коллаборанта, который пытался бежать в Евросоюз 2024-02-09 11:32
Минобороны вдвое увеличит количество проверяющих качество питания военных 2024-02-09 10:27
Из-за отказа днепровских полицейских спецназовцев защищать страну будет расформирован весь полк 2024-02-09 09:29