ВОЙНА В Украине Во Львове задержали запорожского коллаборанта, который пытался бежать в Евросоюз

2024-02-09 11:32

Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины задержали коллаборанта, который помогал оккупантам тюремных заключений на временно оккупированной части Запорожья. Злоумышленник входил в состав оккупационного "МВД РФ". Об этом СБУ сообщила на своем Telegram-канале.

"Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника во Львове, куда он скрыто прибыл для дальнейшего выезда в Евросоюз. По данным следствия, фигурантом является житель Васильевского района, который в июне 2022 года вступил в ряды оккупационного "райотдела полиции", - говорится в сообщении.

Там его назначили "участковым отдела по делам несовершеннолетних", чтобы он выполнял задачи Кремля по подавлению сопротивления захватчиков. Злоумышленника включили в состав "карательных отрядов", похищавших местных жителей прямо посреди улицы или из собственных жилищ.

Рашисты отвозили этих людей в пыточные, где подвергались жестоким пыткам, в частности с использованием электрического тока.

Коллаборант вместе с вооруженными оккупантами грабил дома местных жителей под видом обысков. У граждан воровали деньги, одежду, оргтехнику и другое частное имущество.

"Фигуранта привлекали к охране оккупационных "избиркомов" во время проведения псевдореферендума РФ по "присоединению" региона к составу страны-агрессора. Однако в конце 2023 года злоумышленник выехал во Львов как внутренне перемещенное лицо с временно оккупированной территории на юге Украины. В городе мужчина поселился у своих родственников и готовился нелегально пересечь границу в направлении соседней страны ЕС", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по статье Коллаборационная деятельность (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы.