Политика Саакашвили рассказал о четырех часах допроса в СБУ

2018-01-10 19:30 671

 

Лидер партии Рух новых сил, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили рассказал о допросе в Службе безопасности Украины, который длился 4 часа в среду, 10 января.

"Все вопросы касались исключительно политических акций", - цитирует его Интерфакс-Украина.

Он добавил, что намерен продолжать свою политическую активность в Украине.

Следующий допрос назначен на 16 января, добавил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

Политик заверил, что будет посещать будущие допросы. Ранее он отказывался ходить на допросы.

Напомним, что Михеила Саакашвили подозревают в содействии членам преступной группировки окружения бывшего президента Виктора Януковича. Инкриминируемая ему статья Уголовного кодекса предусматривает от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы.

Генеральная прокуратура подозревает, что политическую деятельность Саакашвили спонсировал украинский олигарх Сергей Курченко, который вместе с другим окружением Виктора Януковича сбежал из Украины. Деньги должны были пойти на организацию "акций неповиновения" для устранения действующей власти в Украине.

Саакашвили был задержан в Киеве 8 декабря.

В то же время Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры о его круглосуточном домашнем аресте и отпустил политика.

Кроме того, в Украине Саакашвили оспаривает в судах законность лишения его гражданства президентом.

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