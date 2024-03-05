ВОЙНА В Украине СБУ раскрыла еще три схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу

2024-03-05 14:32

Служба безопасности заблокировала три схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. В разных регионах Украины задержаны организаторы сделок. Один из них использовал поддельное удостоверение несуществующего "комитета по борьбе с коррупцией". Об этом СБУ сообщила на своем Telegram-канале.

Злоумышленники предлагали военнообязанным избежать призыва и бежать за границу в обход контрольно-пропускных пунктов. Стоимость "услуг" дельцы оценивали до 12 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности бегства и его способа.

Одесская область

Задержаны трое дельцов, организовавших канал побега уклонистов в Евросоюз. Для поиска клиентов фигуранты размещали "рекламу" в соцсети TikTok. Затем прятали беглецов в грузовых отсеках фур и перевозили их к границе. Там уклонистам выдавали надувную лодку для переправки в соседнюю страну через пограничную реку.

Еще один "маршрут" пролегал через заранее подготовленные лесные тропы. После пересечения границы беглецов встречал один из организаторов "схемы" и за дополнительную плату помогал им легализоваться за пределами Украины.

Черновицкая область

Нейтрализована преступная группировка, организовавшая еще один канал нелегальной миграции в ЕС. Сделки возглавлял рецидивист, уже имевший судимость за переправку нелегалов через границу.

Он вместе с двумя сообщниками выводил уклонистов в соседнюю страну через лесные массивы. Один из участников группировки использовал поддельное удостоверение общественного "антикоррупционера". Подложный документ он предъявлял на блокпостах, когда перевозил уклонистов до "пункта назначения" вблизи границы.

Закарпатская область

Трое местных жителей пытались переправить через так называемую "зеленку" в ЕС нескольких потенциальных призывников из Раховского района.