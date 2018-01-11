Мир Медики выяснили, что будет со здоровьем, если каждый день пить вино

2018-01-11 19:00 621

 

Красное вино часто используется как аргумент здорового алкоголя сторонниками умеренного питья и теми, кто не употребляет спиртное вовсе. В связи с этим ученые Университета имени Бен-Гуриона в Израиле провели исследование, во время которого определили насколько безопасно и эффективно регулярно употреблять красное вино людям, которые имеют определенные заболевания, передает 24tv.

Для проведения эксперимента было отобрано 224 человека с диабетом ІІ типа, придерживающихся безалкогольной диеты. Людей разделили на три группы и при содействии диетологов приказали придерживаться средиземноморской диеты, добавляя на ужин один из напитков. Первая группа употребляла минеральную воду, вторая пила сухое белое вино, а третья - сухое красное вино.

Собрав необходимые замеры и завершив опросы, эксперты провели аналогичные обследования через шесть и 24 месяца. Это дало медикам возможность проследить за показателями крови в динамике и прийти к интересным выводам.

Согласно результатам эксперимента выяснилось, что красное сухое вино способствует значительному увеличению содержания хорошего ЛПВП-холестерина в крови. Данный показатель, как и улучшение качества сна, у команд, которые пили вино, стал выше в сравнении с результатами группы, которая каждый день употребляла минеральную воду.

Исследователи также узнали, что у тех, кто каждый день за ужином пил красные вина, значительно снизился уровень компонентов метаболического синдрома, который проявляется в увеличении массы висцерального жира, снижении чувствительности к инсулину и нарушении углеводного, липидного, пуринового обмена, а также артериальной гипертензии.

В итоге исследователи пришли к выводу, что умеренное количество вина вместе с обильным приемом пищи помогает поддерживать здоровье людям, склонным к заболеваниям коронарной артерии, диабета, сердечной недостаточности и инфарктов.

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