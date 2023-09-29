ВОЙНА В Украине В Минздраве разъяснили ситуацию с выездом за границу с 1 октября женщин-медиков и фармацевтов

2023-09-29 21:36

С 1 октября никаких изменений в условиях выезда женщин за границу не будет, уверяют в Минздраве.

"Каждая женщина с медицинским и фармацевтическим образованием может свободно пересекать государственную границу независимо от того, находится она на военном учете или нет (ограничения действуют только для некоторых категорий государственных служащих и должностных лиц, занимающих определенные должности)"

Все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие медицинское или фармацевтическое образование или работающие по специальностям врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора, научного сотрудника, руководителя подразделений в здравоохранении и т.д., уже должны стоять на воинском учете, напомнили в Минздраве

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В Минздраве разъяснили ситуацию с выездом за границу с 1 октября женщин-медиков и фармацевтов 2023-09-29 21:36
Обнародован полный список украинских школ, где будет проводиться обучение онлайн 2023-09-29 20:34
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