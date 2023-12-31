Жизнь Как сохранить здоровье за праздничным столом: действенные рекомендации от врача

2023-12-31 16:30

В году есть несколько недель, когда решительное стремление встать на путь здоровья теряет силу. Это период новогодних корпоративов и рождественского турне по родственниках, которые, как намеренно, к вашему визиту готовят вкуснейшие вареники со шкварками и любимый крабовый салат. В это время новогодний стол, словно созданный для конкурса "Ешь так, будто завтра снова ляжет мобильная связь и продуктов ты не купишь еще недели две".

Советы не снижать градус и не есть майонезных салатов, честно говоря, никого не спасут. Наша традиция празднований и привычка не думать о завтра из года в год берет верх над здравым смыслом. Но попробую дать действенные рекомендации, которые вы сможете соблюсти:

Переедайте грамотно

Планируя праздничные обеды, рискующие превратиться в ужин, помогите своему организму справиться с таким количеством пищи. Во-первых, не уходите на празднование слишком голодными. Полноценно поезжайте за 3-4 часа до этого. Во-вторых, не ешьте понемногу в течение длительного времени. Пусть переедание станет эпизодом, а не круглосуточным процессом. У вашего ЖКТ будет больше шансов не пойти в "нокаут", если это будет не диванчик раз в пол часа, а три порции холодца, но за раз.

Поджелудочная и желчная в приоритете

Все вероятно помнят рекламные ролики о праздничном столе и энзимных препаратах, которые помогут съесть больше. Конечно, на размер порции они не могут повлиять. А вот спасти поджелудочную и желчную от перегрузки – да. Приобретите качественный комплекс ферментов и принимайте их по инструкции каждый прием пищи.

Осторожно с белком

Кушать вы будете много и разнообразно, полностью игнорируя правила раздельного питания и баланса БЖВ. Поэтому хотя бы попытайтесь ограничить потребление белка. Лучше уж лишний кусок торта съешьте, чем пятый стейк и одно пирожное. Чрезмерное количество белка перегрузит кишечник, будет способствовать излишнему газообразованию и тяжести, а также будет существенно задерживать жидкость. А если вы употребляете алкоголь, то вас и так ждут отеки.

Пейте достаточно воды

Если при аксиоме взять, что от алкоголя и майонезных салатов отказаться у меня уговорить вас не получится, буду просить хотя бы не пить лишний сахар. Компоты, лимонады, энергетики, капучино, коктейли и "шипучки" всех цветов радуги точно будут излишни. Ведь это добавленный сахар и для вашего организма все равно что очередная шоколадка. Ведь такие напитки по действию на гормональную систему являются по сути пищей – они способствуют скачку инсулина и требуют дополнительного синтеза ферментов. И это точно излишне. Как и калории, которые они содержат.

Застрахуйте себя от похмелья

"Туман в голове", тремор, тошнота, потеря концентрации и слабость к утру после гуляний являются необязательной платой за веселые праздники. Если раньше времени позаботиться о природных средствах поддержания организма, можно избежать негативных последствий интоксикации и депрессивного состояния. Надежными помощниками здесь станут природные антидепрессанты, антиоксиданты, биопротекторы, витамины и прогормоны: Омега-3, витамин D, SAMe, NAC, липоевая кислота, коэнзим Q10, гинкго билоба, витамины группы В, магний, триптофан, 5-HTP, витамин С. Однако, помните, сработают они только, если назначены врачом, понимающим, какой бренд, в какой дозе и в какое время лучше принимать именно вам. Для самолечения разрешаю прием только витамина С 1000 мг и магния 400 мг. Но тогда от похмелья придется спасаться бульоном и минералкой.