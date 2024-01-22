Мир В США впервые на самом высоком уровне озвучили сомнения в психическом здоровье Трампа

2024-01-22 12:28

Республиканка Никки Хейли, конкурирующая с Дональдом Трампом за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии, поставила под сомнение его психическое здоровье после того, как Трамп перепутал ее с Нэнси Пелоси на митинге. Об этом сообщает NBC.

"Меня волнует, не говоря ничего унизительного, что когда вам приходится иметь дело с давлением, которое оказывает на вас как на президента, мы не можем иметь человека, у которого есть сомнения относительно того, пригоден ли ментально этот человек для работы", - сказала Хейли на встрече избирателей в Нью-Хэмпшире.

Критика с ее стороны прозвучала после того, как Трамп перепутал ее с демократкой Нэнси Пелоси, ранее бывшей спикером Палаты представителей. В пятницу Трамп заявил, что именно Хейли отвечала за безопасность в Конгрессе во время штурма 6 января.

Хейли считает, что кандидаты старше 75 лет должны пройти тест на проверку когнитивных способностей.

"Нам нужны люди на высоте. Действительно ли мы хотим, чтобы они забывали имена и совершали ошибки, когда им 80 лет и они имеют дело с Путиным, Си, Кимом и Северной Кореей?", - добавила Хейли.