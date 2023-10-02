Курьезы На Львовщине пойманная на взятке замглавы медкомиссии пыталась съесть 3,2 тыс. долларов

2023-10-02 13:32

За встановлення другої групи інвалідності батькові військовослужбовця медики вимагали у громадянина $3,2 тисячі. ДБР сумісно з СБУ викрили злочинну групу під час отримання останнього з трьох траншей "на гарячому".

Заступниця голови лікарсько-консультативної комісії одразу спробувала позбутися доказів, але правоохоронці завадили цьому та вилучили кошти.

"Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили злочинну групу з-поміж посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Вони вимагали хабар у військовослужбовця за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що давало б змогу завершити службу", - йдеться в повідомленні ДБР у телеграмі

Інших злочинців теж затримано, усім світить до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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