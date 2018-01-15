фото-видео видео 18 января на большой экран выходит "Астрал 4: Последний ключ" - видео 360 градусов

2018-01-15 08:41 702

18 января в украинский прокат выходит новая, уже четвертая часть культового мистического триллера - "Астрал 4: Последний ключ". Новая глава истории об экстрасенсе, которая умеет разговаривать с мертвыми. На этот раз в жизнь воплощается ее самый страшный кошмар: сущности из потустороннего мира проникают в ее собственный дом.

СЮЖЕТ

В центре сюжета снова окажется история блестящего парапсихолога-экстрасенса Элис Райнер (Лин Шэй), который противостоит демонам в пограничной области Астрала. Бесстрашный медиум продолжает раз за разом ввязываться в борьбу за человеческие души с ужасающими духами, в надежде привести мир к спокойному и привычному существованию. Однако теперь в жизнь воплощается её самый страшный кошмар: сущности из потустороннего мира проникают в дом в Нью-Мексико, где в детстве жила сама Элис.

«Астрал 4: Последний ключ» ‒ американский паранормальный триллер из франшизы о потусторонних сверхъестественных сущностях. Режиссёром хоррора на этот раз выступил Адам Робител («Демоны Деборы Логан»), а постановщик предыдущей части Ли Уоннелл вернулся в качестве сценариста.

О ФИЛЬМЕ

Название: Астрал 4: Последний ключ

Год: 2018

Жанр: Ужасы, Триллер, Детектив, Новинка, Зарубежные фильмы

Страна: Канада, США

Бюджет: $10 000 000

Режиссер: Адам Робител

В ролях: Брюс Дэвисон, Лин Шэй, Кирк Асеведо, Ли Уоннелл, Энгус Сэмпсон, Джош Стюарт, Спенсер Лок, Хавьер Ботет, Кейтлин Джерард, Хана Хэйес

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