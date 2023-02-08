ВОЙНА В Украине Оборона Бахмута: ВСУ отбивают атаки противника на две ключевые трассы, — Генштаб

2023-02-08 18:30

Бои идут в районе Часов Яра, где проходит дорога, соединяющая Бахмут и Константиновку. Также Силы обороны отбивают атаки противника в районе трассы на Славянск.

Бойцы Сил обороны Украины в минувшие сутки продолжали вести оборону Бахмута и ключевых автомобильных дорог, ведущих в город. По информации пресс-службы Генштаба ВСУ от 8 февраля, идут бои в районе населенных пунктов Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки и Часов Яр, где противник пытается взять под контроль рядом проходящие трассы.

"За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Краснопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Федоровка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Спорное, Выемка, Бахмут, Красное, Часов Яр, Каменка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Богоявленка Донецкой области.

Отметим атаку на Красное и Часов Яр, до которого ранее силы оккупантов не доходили. Через эти населенные пункты проходит автотрасса Т 0504, соединяющая Бахмут и Константиновку.

Также в сводке упомянуты бои в районе Орехово-Васильевки и Дубово-Васильевки. Эти населенные пункты расположены северо-западнее Бахмута и южнее трассы, ведущей на Славянск. Таким образом одна из ключевых дорог для снабжения Бахмута возможно находится под огневым контролем противника.

В целом под обстрелы российских войск на Бахмутском направлении оказались более 30 населенных пунктов, в частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Железнянское, Парасковиевка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Николаевка, Предтечино, Клещеевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области.

"Остается высокая угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", — подчеркнули в Генштабе.

Напомним, 7 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что населенные пункты Соледар, Клещеевка, Краснополье, Благодатное и Николаевка Донецкой области находятся под контролем российской армии. Однако данную информацию в ВСУ не подтвердили. В сводке украинского Генштаба от 7 февраля говорилось о том, что Клещеевка попала под огонь противника.

Глава Донецкой ОВА Александр Кириленко в интервью для "Радио Свобода" 7 февраля заявил, что украинское военное командование рассматривает все варианты, в том числе и захват оккупантами Бахмута. Он добавил, что военное руководство не будет использовать личный состав Сил обороны в качестве "пушечного мяса".