Украина Для оптимизации из Укроборонпрома уволят каждого второго сотрудника

2018-03-30 18:29 653

В государственном концерне Укроборонпром планируют сократить численность персонала на 40% – до 180 сотрудников.

Решение об оптимизации внутренней структуры и кадрового состава концерна принял его наблюдательный совет.

Новая структура будет построена по кластерному принципу управления производством, сообщали в пресс-службе компании.

У ЛУЦЕНКО ЗАЯВИЛИ, ЧТО НАЙДЕННАЯ ПОД ЖИТОМИРОМ ВОЕННАЯ ТЕХНИКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЕННОЙ

"В процессе оптимизации будут сохранена необходимая функциональность, что позволит обеспечить все возложенные на концерн задачи. Средства, сэкономленные в процессе оптимизации административного звена концерна, планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ", – рассказали в Укроборонпроме.

Укроборонпром объединяет более 100 предприятий в пяти основных отраслях оборонной промышленности и имеет более 10 конструкторских бюро, занимающихся разработкой вооружения и техники, проектированием и исследованиями.

КУДА И КОМУ УКРОБОРОНПРОМ ПРОДАЕТ УКРАИНСКОЕ ОРУЖИЕ