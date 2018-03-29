Украина Для оптимизации из Укроборонпрома уволят каждого второго сотрудника

2018-03-30 18:29 653

В государственном концерне Укроборонпром планируют сократить численность персонала на 40% – до 180 сотрудников.

Решение об оптимизации внутренней структуры и кадрового состава концерна принял его наблюдательный совет.

Новая структура будет построена по кластерному принципу управления производством, сообщали в пресс-службе компании.

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"В процессе оптимизации будут сохранена необходимая функциональность, что позволит обеспечить все возложенные на концерн задачи. Средства, сэкономленные в процессе оптимизации административного звена концерна, планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ", – рассказали в Укроборонпроме.

Укроборонпром объединяет более 100 предприятий в пяти основных отраслях оборонной промышленности и имеет более 10 конструкторских бюро, занимающихся разработкой вооружения и техники, проектированием и исследованиями.

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Украина

Для оптимизации из Укроборонпрома уволят каждого второго сотрудника 2018-03-30 18:29 653
КАРТА Сегодня в Украине снова дожди местами с мокрым снегом, но потеплеет +13°C 2018-03-30 11:44 944
Мобильные операторы сегодня запустили связь 4G - в каких городах уже есть покрытие 2018-03-30 11:12 1492
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-03-30 09:42 370098

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