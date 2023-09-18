Политика Кабмин уволил всех заместителей министра обороны

2023-09-18 13:32

Кабинет министров уволил всех шестерых заместителей министра обороны после смены главы ведомства. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram в понедельник, 18 сентября.

В частности уволены:

Гаврилов Владимир Валерианович с должности замминистра обороны Украины

Замлинский Ростислав Теодозиевич с должности заместителя министра обороны Украины

Маляр Анна Васильевна с должности заместителя министра обороны Украины

Шарапов Денис Александрович с должности замминистра обороны Украины

Шевченко Андрей Витальевич с должности заместителя Министра обороны Украины по европейской интеграции

Дейнега Виталий Олегович с должности заместителя Министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.

Также уволен Ващенко Константин с должности государственного секретаря Минобороны Украины.

В свою очередь, Украинская правда сообщает со ссылкой на источники, что все заместители написали заявления на увольнение добровольно после просьбы Рустема Умерова и больше на эти должности не вернутся. В настоящее время продолжаются консультации по кандидатам в заместители министра обороны.



Источник, приближенный к Минобороне, отметил, что "идет полное обновление".