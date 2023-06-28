ВОЙНА В Украине Новым главой Укроборонпрома назначен 31-летний Герман Сметанин - что о нем известно

2023-06-28 13:34

Кабинет министров назначил руководителем акционерного общества Украинская оборонная промышленность (правопреемник ДК Укроборонпром) Германа Сметанина. Об этом сообщается на сайте Укроборонпрома в среду, 28 июня.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что перед новоназначенным гендиректором стоят три основных задачи.

"Нарастить производство боеприпасов и военной техники, построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру и трансформировать Укроборонпром. Это важные шаги по осуществлению "железных изменений" в сфере отечественного оборонного производства", - сказал он.

Камышин подчеркнул, что смена руководства крупнейшего государственного предприятия в области ОПК является одним из первых существенных шагов в процессе трансформирования концерна.

Известно, что у Германа Сметанина 9-летний опыт работы в сфере оборонно-промышленного комплекса. Ему 31 год. Ранее он руководил харьковским заводом имени Малышева. Главным фокусом его работы станет кратное увеличение производства боеприпасов и военной техники.

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