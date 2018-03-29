Политика Голодовка Савченко: как выглядит нардеп после 5 дней без еды

2018-03-29 17:54 391

 

Народный депутат Надежда Савченко голодает уже 5 дней подряд. По словам ее близких, она пьет только воду и не съела ни крошки еды. Ее сестра, Вера Савченко ранее рассказывала, что Надежда за время голодовки в СИЗО осунулась, но настроение у нее "боевое".

"Голодает со дня объявления главной забастовки (с 23 марта). Было короткое свидание с ней. Она осунулась. Но настроение боевое", — сказала Вера Савченко.

Как передает корреспондент "Вестей", Надежда Савченко действительно выглядит осунувшейся. У нее темные круги под глазами. Нардеп частенько пьет воду, и старается присесть на лавку, когда есть возможность. Однако других внешних признаков, в том числе, потери веса, пока не особо заметно. Возможно это из-за того, что народный депутат одета в теплую кофту с тризубом и темные штаны.

В то же время, ее мама, Мария Савченко рассказала, что дочери в СИЗО очень хотелось маминых пирожков. Мария Ивановна их напекла, однако ей не разрешили их передать.

Напомним, в пятницу, 23 марта, Шевченковский райсуд Киева восемь часов арестовывал Надежду Савченко. Ее подозревают в подготовке государственного переворота и терактов. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что дело народного депутата Надежды Савченко передадут в суд через два-три месяца.

По его словам, за указанный срок следователи смогут завершить расследование и передать дело на ознакомление, а затем и начать соответствующий судебный процесс.

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