В Раде сообщили, на сколько продлят военное положение и всеобщую мобилизацию

Верховная Рада продлит военное положение и всеобщую мобилизацию в ближайшие дни. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.
Он отметил, что это будет восьмое голосование за военное положение с начала войны.
"Скорее всего, это продление военного положения и всеобщей мобилизации будет также на 90 суток, то есть до 15 ноября", - написал нардеп.
Железняк также напомнил, как происходит процесс.
"Сначала президент подписывает два указа, затем их подают на утверждение в Раду, затем Комитет по обороне, затем голосование (226+)", - уточнил он.
Напомним, срок действия военного положения и мобилизации в Украине был установлен в мае и действует до 18 августа.