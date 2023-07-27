ВОЙНА В Украине В Раде сообщили, на сколько продлят военное положение и всеобщую мобилизацию

2023-07-27 13:35

Верховная Рада продлит военное положение и всеобщую мобилизацию в ближайшие дни. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что это будет восьмое голосование за военное положение с начала войны.

"Скорее всего, это продление военного положения и всеобщей мобилизации будет также на 90 суток, то есть до 15 ноября", - написал нардеп.

Железняк также напомнил, как происходит процесс.

"Сначала президент подписывает два указа, затем их подают на утверждение в Раду, затем Комитет по обороне, затем голосование (226+)", - уточнил он.

Напомним, срок действия военного положения и мобилизации в Украине был установлен в мае и действует до 18 августа.