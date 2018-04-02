Курьезы фото Маск заявил, что Tesla стала полным банкротом - первоапрельская шутка года

2018-04-02 12:16 650

Основатель Tesla Илон Маск «объявил», что компания обанкротилась. Свои шуточные заявления в честь 1 апреля он опубликовал в Twitter.

«Несмотря на напряженные попытки заработать деньги, в том числе на продаже пасхальных яиц, мы можем с грустью сообщить, что Tesla признана полным банкротом. Настолько банкротом, что вы даже не можете себе представить», - написал Маск.

Он отметил, что есть несколько глав кодекса США о банкротстве, и Tesla, по его словам, «собрала их все».

«Илон был найден лежащим без сознания у Tesla Model 3, окруженный бутылками «Теслакиллы». Следы высохших слез до сих пор видны на его щеках», - добавил Маск.

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