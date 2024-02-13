Политика Украинская разведка подсказала Маску где оккупанты закупают Starlink

2024-02-13 16:05

Терминалы Starlink оккупанты закупают в арабских странах. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, ссылаясь на информацию на радиоперехват разговора оккупантов.

"Государство-агрессор Россия закупает средства связи, в том числе и терминалы спутникового интернета Starlink, для использования в войне в арабских странах", - сказано в сообщении разведки.

При этом демонстрируют радиоперехват разговора российских оккупантов, которые обсуждают соответствующие возможности приобретения терминала спутниковой связи Starlink.

"Арабы привозят все: провода, вайфай, роутер...", - отмечает один из оккупантов. Отмечается, что стоимость закупки устройства Starlink составляет 200 тысяч рублей.

Россия начала использовать Starlink на фронте - что известно

Как сообщалось ранее, захватчики массово используют терминалы Starlink на оккупированных территориях Украины. Один из пользователей X писал, что Россия покупает их через Дубай.

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что американское аэрокосмическое частное предприятие SpaceX не продает эти терминалы. Подчеркнул, что ни один Starlink не был продан России "прямо или косвенно".

Полковник запаса ВСУ Сергей Грабский отмечает, что, даже, если россияне действительно массово будут использовать Starlink, поводов для волнений украинцам это не добавит.

По его словам, оккупанты могут завладеть "Старлинками" при захвате позиций ВСУ, но перепрошить их крайне сложно, поэтому за пределами определенных локаций использовать вряд ли удастся. Он добавил, что россияне могут закупить эти терминалы через третьи страны, но опять же, система SpaceX отслеживает каждую установку и может отключить ее.