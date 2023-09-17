ВОЙНА В Украине Комитет Сената США проведет расследование в отношении Маска и Starlink – Bloomberg

2023-09-17 15:30

 

Комитет Сената США по делам вооруженных сил будет расследовать ситуацию о решении американского бизнесмена, владельца SpaceX и Tesla Илона Маска об отключении сети Starlink для сил обороны Украины. Об этом 15 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на главу комитета Джека Рида.

Рид уточнил, что комитет широко исследует рынок спутниковой связи, государственные контракты и "негабаритную роль", которую в этом сыграли Маск и его компания.

"Ни Илон Маск, ни любой частный гражданин не могут иметь последнее слово, когда речь идет о национальной безопасности США", – сказал глава профильного комитета.

Он добавил, что комитет изучит вопрос "со всех сторон".

Другие сенаторы-демократы в комитете, в частности Джин Шахин из Нью-Гэмпшира и Элизабет Уоррен из Массачусетса, требовали ответа от министерства обороны США на то, почему именно Маск, а не чиновник США решал, когда Украина может использовать спутниковую сеть.

"SpaceX является главным подрядчиком и важным отраслевым партнером министерства обороны, а также получает миллиарды долларов финансирования от налогоплательщиков... Мы глубоко обеспокоены способностью и желанием SpaceX прервать свои услуги по прихоти господина Маска и с целью надеть наручники для самообороны суверенной страны, эффективно защищая интересы России", – заявили они.

Сенаторы потребовали, чтобы до 31 октября им предоставили подробный отчет об инцидентах, когда SpaceX или другие компании отключали подобные услуги в Украине.

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