Украина Стало известно, сколько квартир и машин государство получило от конфискации

2018-04-02 16:54 601

 

На конец 2017 года под управлением Национального агентства по розыску и менеджмента активов оказалось офисов на 241,7 миллиона гривен.

Об этом сообщается в ответе на запрос председателя общественного совета при АРМА Глеба Каневского.

Кроме этого, агентству было передано в управление квартир на 178,5 млн гривен, машиномест на 16 млн гривен, нежилых помещений на 14,1 гривен, транспортных средств на 10,1 млн гривен, недостроев на 2,8 млнгривен, а также один целостный имущественный комплекс на 10,3 млн гривен.

Как известно, оценочная стоимость всех активов, находящихся под управлением Национального агентства по розыску и менеджмента активов, достигла 568,9 миллиона гривен.

В АРМА напоминают, что на начало 2018 агентству было передано в управление 125 арестованных активов.

Как известно, Национальное агентство по розыску и менеджмента активов продало первые машины на сумму более 2,5 миллиона гривен.

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