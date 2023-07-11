Политика В Германии начали конфисковать автомобили с роССийскими номерами

2023-07-11 10:26

В Германии начали конфисковать автомобили с российскими номерами из-за запрета на ввоз транспортных средств из московии вследствие санкций.

Запрет касается транспортных средств, временно ввозимых для личного использования или транзита.

Ранее туристы из эрефии жаловались, что после путешествий по Европе их останавливала полиция на автобане в Германии. Автомобили с российскими номерами были эвакуированы, оставив путешественников с вещами на дороге.

Посольство отмечает, что пострадавшим гражданам инкриминируется нарушение законодательства Федеративной Республики Германия по внешней торговле, со ссылкой на регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 года №833/2014 "Об ограничительных мерах в связи с действиями россии по дестабилизации ситуации в Украине".

Согласно статье 3 указанного регламента, запрещена продажа и ввоз на территорию стран ЕС ряда товаров, включая автомобили