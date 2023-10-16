Мир Байден: Израиль должен уничтожить ХАМАС, но сохранить Палестинское государство

2023-10-16 19:15

Президент Штатов Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен, но необходимо сохранить Палестинское государство.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.

На вопрос, должен ли ХАМАС быть полностью ликвидирован, Байден ответил: "Да, я считаю". При этом он добавил, что "должны существовать палестинские власти".

"Нужен путь к палестинскому государству", – сказал президент.

"Этот путь, который называется "решением о двух государствах", был политикой США в течение десятилетий. Он предусматривает создание независимого государства рядом с Израилем для 5 миллионов палестинцев, живущих в Газе и на Западном берегу реки Иордан", – добавил он.

"Сейчас это не сделается, но Израиль понимает, что значительная часть палестинцев не разделяет взгляды ХАМАС и Хезболла", - отметил Байден.

По его мнению, после нападения ХАМАС Израиль должен был решительно отреагировать.

"Израиль преследует группу людей, совершивших варварство, что по своим последствиям не уступает Холокосту. И поэтому я думаю, что Израиль должен ответить. Они должны преследовать ХАМАС. ХАМАС – это кучка трусов. Они прячутся за спинами гражданских, – сказал президент США. - Я уверен – израильтяне сделают все, что в их силах, чтобы избежать убийства невиновных гражданских лиц".