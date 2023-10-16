Мир Байден: Израиль должен уничтожить ХАМАС, но сохранить Палестинское государство

2023-10-16 19:15

 

Президент Штатов Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен, но необходимо сохранить Палестинское государство.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.

На вопрос, должен ли ХАМАС быть полностью ликвидирован, Байден ответил: "Да, я считаю". При этом он добавил, что "должны существовать палестинские власти".

"Нужен путь к палестинскому государству", – сказал президент.

"Этот путь, который называется "решением о двух государствах", был политикой США в течение десятилетий. Он предусматривает создание независимого государства рядом с Израилем для 5 миллионов палестинцев, живущих в Газе и на Западном берегу реки Иордан", – добавил он.

"Сейчас это не сделается, но Израиль понимает, что значительная часть палестинцев не разделяет взгляды ХАМАС и Хезболла", - отметил Байден.

По его мнению, после нападения ХАМАС Израиль должен был решительно отреагировать.

"Израиль преследует группу людей, совершивших варварство, что по своим последствиям не уступает Холокосту. И поэтому я думаю, что Израиль должен ответить. Они должны преследовать ХАМАС. ХАМАС – это кучка трусов. Они прячутся за спинами гражданских, – сказал президент США. - Я уверен – израильтяне сделают все, что в их силах, чтобы избежать убийства невиновных гражданских лиц".

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленскому пока отказали в визите в Израиль – СМИ

2023-10-16 21:37

Байден о поддержке Украины и Израиля: "Если не мы, то кто?"

2023-10-16 16:48

В США раскрыли первые детали нового пакета военной помощи Украине и Израилю

2023-10-16 12:28

США отправляют второй авианосец к побережью Израиля

2023-10-15 12:30

Еще новости в разделе "Мир"

Байден: Израиль должен уничтожить ХАМАС, но сохранить Палестинское государство

2023-10-16 19:15

видео Президент Азербайджана поднял флаг страны в главном городе Нагорного Карабаха

2023-10-16 08:26

Израиль перенес операцию в секторе Газа, которую планировал на выходные - NYT

2023-10-15 16:30

США отправляют второй авианосец к побережью Израиля

2023-10-15 12:30
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Байден: Израиль должен уничтожить ХАМАС, но сохранить Палестинское государство 2023-10-16 19:15
видео Президент Азербайджана поднял флаг страны в главном городе Нагорного Карабаха 2023-10-16 08:26
Израиль перенес операцию в секторе Газа, которую планировал на выходные - NYT 2023-10-15 16:30
США отправляют второй авианосец к побережью Израиля 2023-10-15 12:30