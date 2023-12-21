Политика Решение принято: Германия запустила процесс конфискации активов рф почти на миллиард евро

2023-12-21 08:26

Генеральный прокурор Германии Петер Франк намерен конфисковать более 720 млн. евро роССийских активов. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Сообщается, что федеральная прокуратура Германии уже подала заявление в Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне. Ведомство планирует вернуть в бюджет более 720 миллионов евро замороженных средств, размещенных дочерней компанией Московской фондовой биржи в немецком филиале крупного американского банка JP. Morgan.

"До сих пор Германия только замораживала активы российских компаний из санкционного списка ЕС. Из-за того, что одна из компаний хотела, чтобы ее деньги исчезли, Федеральная прокуратура начала действовать: деньги должны попасть в государственную казну. Такого еще никогда не случалось", - говорится в публикации.

Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения россии на территорию Украины более половины активов состоятельных россиян "утекло" из ЕС еще до введения первых санкций - очевидно, еще не существовало адекватных законов, чтобы остановить этот процесс сразу.

В прошлом году Германия оценила общую сумму замороженных активов в чуть менее пяти миллиардов евро.

"Если Федеральная прокуратура выиграет дело во Франкфурте-на-Майне, то более 700 миллионов евро поступят в федеральный бюджет. Эти деньги не будут предназначены для конкретной цели. В прошлом звучали призывы конфисковать роССийские средства и направить их на помощь Украине", - отмечает издание.р


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