Украина НАБУ начало проверку данных о связи Тимошенко со свергнутым диктатором Каддафи

2018-04-05 11:44 682

После депутатского запроса Национальное антикоррупционное бюро Украины начало проводить расследование. Напомним, за финансирование своей избирательной кампании бывшим ливийским тираном уже поплатился экс-президент Франции Николя Саркози.

НАБУ начало проверку по информации о финансировании избирательной кампании Юлии Тимошенко 2010 года в размере 4 млн евро ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. 

Об этом сообщил в своем Facebook народный депутат Владимир Арьев .

"По результатам рассмотрения Вашего запроса детективами НАБУ начато информационно-аналитическое исследование, в ходе которого истребована дополнительная информация по данному вопросу в установленном законом порядке", - указано в документе.

По данным НАБУ, такие запросы направили также другие народные депутаты.

"По результатам информационно-аналитического исследования, в случае выявления признаков уголовного преступления, отнесенного к подследственности Национального бюро будет принято решение в соответствии с требованиями ст. 214 УПК Украины", - говорится в документе.

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Напомним, ранее бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании президентской кампании властями Ливии. Предполагается, что он получил финансирование в размере 50 млн евро от ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Саркози задержали.

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