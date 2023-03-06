Политика Кабмин назначил новым директором НАБУ Семена Кривоноса, возглавлявшего Госинспекцию архитектуры

2023-03-06 13:32

Кабинет министров назначил нового директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Им стал Семен Кривонос. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Только что на внеочередном заседании назначили руководителем бюро Семена Кривоноса. Этому процессу предшествовал прозрачный конкурс, по итогам которого комиссия, которая, в частности, состояла и из международных партнеров, определила трех кандидатов на должность директора НАБУ", – рассказал он.

Премьер подчеркнул, что теперь Украина выполнила все семь рекомендаций Евросоюза, которые были определены при получении статуса кандидата.

"Это демонстрирует нашу целенаправленность уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении. По назначению директора НАБУ мы также имеем полностью сформированную и независимую антикоррупционную инфраструктуру", – заявил Шмыгаль.

Напомним, с 2021 года Семен Кривонос возглавляет Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства. При этом еще в 2016 году он стал победителем конкурса на руководителя Одесской территориальной организации НАБУ, но тогда он отказался от должности.

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